Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро на дорожающей нефтиПРАЙМ 09:18
Дорожающая нефть поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск снижался на 24 копейки, до 66,04 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 74,23 рубля.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Футбол
Зидан о возвращении в «Реал»: я хотел работать только здесь
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что у него были предложения от других команд, но он хотел работать только в мадридском футбольном клубе.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн
Обновлено в 15:17
Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Александр Емельяненко обратился ко всем не любящим его людям
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram пост, посвященный людям, которые его не любят.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России
Обновлено в 14:33
Политика
Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок
Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Технологии
Блокировку ProtonMail и Tor объясняют борьбой с телефонным терроризмом
Блокировку ProtonMail и Tor объясняют борьбой с телефонным терроризмом Очередной всплеск телефонного терроризма потребовал блокировки в России интернет-сервисов, которые, как подозревает Федеральная служба безопасности (ФСБ), использовались для массового распространения заведомо ложных сообщений о терактах.
Обновлено в 15:55
Политика
Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России
Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 12:04
Политика
МИД Австрии вызвал посла Украины
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.
Обновлено в 12:18
Общество
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ
Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 07:33
Политика
В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»
Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено в 14:52
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8
В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина.
Обновлено в 15:53
Кино
Бойкот кинотеатров стал причиной низких сборов мультфильма «Гурвинек»
За три выходных дня (с 8 по 10 марта 2019 года) доходы мультфильма в прокате составили 14 млн рублей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
47-летняя Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка
Анастасия Заворотнюк опубликовала в своем "Инстаграме" фото обложки журнала, которое стало неожиданностью для поклонников 47-летней актрисы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни
Экспертиза признала уцелевшие при взрыве подъезды жилого дома в Магнитогорске безопасными для жизни.
Обновлено в 10:11
Космос
США хотят высадить людей на Луну к 2028 году
«Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе на сайте NASA.
Обновлено в 14:15
Политика
США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei
Вашингтон предупредил Берлин об ограничении обмена разведданными, если немецкие власти позволят китайской корпорации Huawei принять участие в запуске в стране мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 15:49
Происшествия
Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»
Полиция задержала несколько десятков мигрантов после обысков на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Стали известны регионы-лидеры по смертности от ВИЧ
Отмечается, что лидером по смертности от ВИЧ стала Кемеровская область - в этом регионе от инфекции в 2018 году умерли 1750 человек.
Обновлено в 14:38
Футбол
Каррера о возвращении в «Спартак»: никогда не говори никогда
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления
В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Самолет с кокаином разбился в Эквадоре
Легкомоторный самолет c партией кокаина на борту, разбился в Эквадоре, сообщает в понедельник, 11 марта, портал Comercio со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 16:07
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Автоспорт
В Формуле-1 ввели бонусное очко за быстрейший круг в гонке
С нового сезона в Формуле-1 автор быстрейшего круга гонки получит дополнительный балл.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Четверых мужчин расстреляли в Волгоградской области
В Волгограде задержаны четверо молодых людей, расстрелявших группу предпринимателей в областном поселке Фролово.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду и вышла в финал Универсиады
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в полуфинале хоккейного турнира XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Обновлено в 07:27
Происшествия
«Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке
Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке.
Обновлено в 07:38
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36