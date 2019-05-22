Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:25
На открытии торгов 22 мая рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи. Американская валюта подешевела на 2 копейки.
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Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро следом за динамикой валют на Forex
Интерфаксвчера в 03:35
Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро при открытии торгов на Мосбирже
Вести.Финансвчера в 03:26
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Fitch повысило рейтинг «Т2 РТК Холдинга» до BB с B+
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг "Т2 РТК Холдинга", которому принадлежит бренд Теле2, до BB с B+.
Обновлено вчера в 12:07
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Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Здоровье
В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей
Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
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Культура
Новую художественную школу построят на мысе Хрустальный
В этом году директор школы Александр Бурцев обратился к властям города с просьбой построить школу на мысе Хрустальный - в составе нового культурного комплекса.
Обновлено в 06:50
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Энергетика
Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок
Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено в 14:00
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
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NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Кино
Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов
Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05
Музыка
В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»
В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17
Космос
Нибиру уже не прячется: Марсоход Curiosity атаковали дроны
До появления сенсационного видео, ученые постоянно игнорировали все доводы уфологов. Марсоход Curiosity атаковали дроны.
Обновлено в 09:10
Экономика
«КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество
Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Обновлено в 09:06
Технологии
Из конструктора LEGO построили гигантскую ветряную турбину
Компания LEGO построила ветряную электростанцию мощностью 258 МВт сообщает сайт Ferra.ru. Конструкция установлена в Ирландском море.
Обновлено в 14:03
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Наука
Слепые представляют себе диких животных не хуже, чем зрячие
Если зрячие легко создали группы для белых, розовых, черных, черно-белых, коричневых и серых животных, то слепым это удалось хуже.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Японца арестовали за попытку ослепить лазером пилотов ВВС США
В Японии арестовали 60-летнего мужчину за попытку ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы в Токио.
Обновлено в 04:59
Культура
В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей
1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».
Обновлено в 09:07
Общество
Договор дарения: как составить и зарегистрировать
В общем виде договор дарения недвижимости можно определить как договор, по которому собственник безвозмездно передает другому лицу свою недвижимость.
Обновлено в 09:16
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Общество
«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»
Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
Обновлено в 14:33