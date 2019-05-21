Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня вчера в 03:25
Доллар торгуется на уровне 64,39 рубля. Что касается евро, то он также теряет в цене 9 копеек. Курс единой европейской валюты составляет 71,82 рубля.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 64,42 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,11% ДО 71,83 Р
Financial Oneвчера в 03:07
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Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Авто
Завод в КЧР намерен собирать автомобили марки Ravon
Глава республики Рашид Темрезов раскрыл планы предприятия в докладе-послании об итогах работы в 2018 году Автозавод "ДерВейс", принадлежащий брату экс-сентатора от КЧР Вячеслава Дерева, будет выпускать автомобили марки Ravon, сообщил в докладе-послании об итогах работы в 2018 году глава республики Рашид Темрезов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
"По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд
Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Проститутка убила клиента и погибла, сбегая из квартиры по простыням
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено 21 мая в 15:51
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Армия и оружие
Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба
Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 08:33
Гаджеты
Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта
Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:24
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено вчера в 13:08