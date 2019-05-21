Рубль растет к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:25

Доллар торгуется на уровне 64,39 рубля. Что касается евро, то он также теряет в цене 9 копеек. Курс единой европейской валюты составляет 71,82 рубля.

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

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