Финансы

Рубль растет к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:25

Доллар торгуется на уровне 64,39 рубля. Что касается евро, то он также теряет в цене 9 копеек. Курс единой европейской валюты составляет 71,82 рубля.
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Рубль на старте торгов уступил доллару, но выиграл у евро

Росбалт03:53

Рубль подошел к первой цели

Инвест-Форсайт07:04

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Экономика сегодня03:25

Курс рубля растет по отношению к евро

iReactor03:14

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 6 копеек и к евро — на 12

Банки.ру12:25

Курс евро сегодня снизился на открытии валютных торгов

Свободная Пресса04:25
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Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Происшествия

Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек.
Обновлено в 12:53
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Общество

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже.
Обновлено в 08:27
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Происшествия

Наркоторговец в России впервые получил пожизненный срок

Обновлено в 05:48
Общество

«Снизим выбросы на 40%». Челябинские активисты раскритиковали смелые заявления чиновников из Министерства экологии

В Челябинске через 5 лет планируют снизить уровень выбросов аж на 40%. Такие смелые заявления озвучили в Министерстве экологии.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве

Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Футбол

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды.
Обновлено в 13:42
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного гигантского хранилища магмы под островом.
Обновлено в 08:57
Политика

Канада согласилась забрать свой мусор с Филиппин

Канада согласилась вывезти 69 контейнеров с мусором, доставленным на территорию Филиппин пять лет назад.
Обновлено в 13:50
Политика

Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне

Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Спорт

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Общество

«Очередная» справка

Правда, горожанам придётся сначала отстоять в очереди на запись — её здесь же ведут специалисты ЕРКЦ, а потом отсидеть в душном помещении уже за самой справкой.
Обновлено в 09:30
Технологии

Из конструктора LEGO построили гигантскую ветряную турбину

Компания LEGO построила ветряную электростанцию мощностью 258 МВт сообщает сайт Ferra.ru. Конструкция установлена в Ирландском море.
Обновлено в 14:03
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Игры

THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes

THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Транспорт

Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрута

Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии.
Обновлено в 09:43
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Самолет Аллы Пугачевой пополнит музей в Новосибирске

Музей авиации и космонавтики новосибирского аэропорта пополнит уникальный экспонат — последний Ту-134, который вскоре завершит полеты в России.
Обновлено в 07:39
Кино

HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит

Программный директор HBO отметил, что в случае с такими популярными сериалами, как «Игра престолов», попросту невозможно закончить шоу таким образом, чтобы концовка понравилась всем - всегда будут недовольные.
Обновлено в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
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