Финансы
После решения США снизить ставку курс рубля устремился вверхПетербургский дневник вчера в 15:45
Европейская валюта упала в цене на 0,39% и завтра будет стоить 71 рубль 73 копейки за евро. По данным аналитиков, падение доллара и рост рубля объясняются решением Федеральной резервной системы США понизить базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 2-2,25%.
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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфаксвчера в 12:39
Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
Финмаркетвчера в 09:49
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Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
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Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей
Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
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75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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В России стартуют продажи нового Suzuki Jimny
Сегодня, 1 августа в России стартуют продажи рамного японского внедорожники Suzuki Jimny нового поколения.
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Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
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Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Футбол
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавит российский бокс-офис
Обновлено в 15:17
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Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
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13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
ФБР подтвердило смерть Диллинджера спустя 85 лет
Федеральное бюро расследований США (ФБР) официально подтвердило гибель знаменитого гангстера Джона Диллинджера.
Обновлено в 19:14
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
США закупают оружия на 2 трлн долларов
Минобороны закупает оружия на $624 млрд; ВВС США на $269 млрд; сухопутные войска на $199 млрд.
Обновлено в 18:02
Хоккей
Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»
Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал финальное предложение «Лестеру» по Магуайру
«Манчестер Юнайтед» сделал последнее предложение «Лестеру» по английскому защитнику Гарри Магуайру.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41