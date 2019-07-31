Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставке

Происшествия Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала травлю Галкина в соцсетях В последнее время пользователи соцсетей начали травить Максима Галкина по поводу его высказываний о лесных пожарах в Иркутской области.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Армия и оружие Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган ищет няню. Снова Стоит сказать, что няню семья Виторганов ищет уже не в первый раз.

Политика Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

Экономика Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.

Политика На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.

Политика Кличко записал видеообращение к Зеленскому Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.

Происшествия Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью Два человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме под Тюменью, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Экономика Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Космос Магнитогорский робот Федя полетит в космос Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

Общество Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Политика Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика Граждане сократили инвестрасходы В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.