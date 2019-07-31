Финансы

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35

Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

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Рубль укрепился в начале торгов на Мосбирже

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Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставке

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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду

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Доллар слабо снижается перед решением ФРС по ставке

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Доллар США слабо меняется к основным валютам в ожидании решения ФРС о ставке

Финмаркет02:30

Курс доллара: аналитики Сбербанка спрогнозировали курс рубля после решения ФРС

Expert.ru01:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Происшествия

Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве

Обновлено в 03:20
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Собчак прокомментировала травлю Галкина в соцсетях

В последнее время пользователи соцсетей начали травить Максима Галкина по поводу его высказываний о лесных пожарах в Иркутской области.
Обновлено в 00:46
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
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Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов

Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие

Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
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Эммануил Виторган ищет няню. Снова

Стоит сказать, что няню семья Виторганов ищет уже не в первый раз.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика

Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Футбол

Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока команды в июле

Обновлено в 03:42
Экономика

Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России

Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Политика

Кличко записал видеообращение к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

Два человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме под Тюменью, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".
Обновлено вчера в 22:32
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза

Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:42
Космос

Магнитогорский робот Федя полетит в космос

Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Общество

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика

Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика

Граждане сократили инвестрасходы

В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Лишь 13% россиянок считают себя красивыми

Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:37
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