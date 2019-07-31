Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
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Армия и оружие
Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Стоит сказать, что няню семья Виторганов ищет уже не в первый раз.
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Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
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Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока команды в июле
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Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Два человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме под Тюменью, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".
Обновлено вчера в 22:32
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза
Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:42
Космос
Магнитогорский робот Федя полетит в космос
Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
Граждане сократили инвестрасходы
В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:37