Финансы

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в средуИнтерфакс 03:29

Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставке

News.ru02:35

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду

Интерфакс03:29

Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару

Комсомольская правдавчера в 08:37

Рубль укрепился в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:18

Доллар США слабо меняется к основным валютам в ожидании решения ФРС о ставке

Финмаркет02:30

ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

SIA.ru02:27

Рубль слегка укрепился к евро и немного просел к доллару

Московский Комсомолецвчера в 04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье

В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек

В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Экономика

Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля

В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Политика

США отказались участвовать в «нормандском формате»

Хотя «само заявление» расширения «нормандского формата» не исключало, сказал Бессмертный.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика

В России введут налог на криптовалюту

Начать предлагается с того, чтобы приравнять все виды токенов — как виртуальных монет, так и цифровых прав — к имущественным правам, а операции с криптовалютой отнести к категории объектов налогообложения.
Обновлено в 03:38
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество

Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Экономика

Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России

Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Общество

Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России

Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Космос

«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена с ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:39
Политика

Болтон счел маловероятным продление СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке

Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии

Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено в 01:37
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты

Компании, решившие развивать производство во Вьетнаме вместо Китая, столкнутся с трудностями

Издание The New York Times на примере истории присутствия во Вьетнаме корейского гиганта Samsung рассказывает, с какими трудностями могут столкнуться компании, желающие перенести своё производство из КНР в эту страну.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Власти Китая выделили $120,5 млн для ликвидации последствий наводнений

Власти КНР выделили 830 млн юаней ($120,5 млн) для ликвидации последствий наводнений в пяти регионах страны.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Обновлено вчера в 23:02
Культура

Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля «Таврида-Арт»

Обновлено вчера в 14:12
Футбол

Екатеринбург примет матч молодежных сборных России и Польши

Уральская столица примет матч молодежных сборных России и Польши по футболу.
Обновлено вчера в 12:47
ещё по теме
Главное