Финансы
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в средуИнтерфакс 03:29
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На Крите произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Политика
США отказались участвовать в «нормандском формате»
Хотя «само заявление» расширения «нормандского формата» не исключало, сказал Бессмертный.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика
В России введут налог на криптовалюту
Начать предлагается с того, чтобы приравнять все виды токенов — как виртуальных монет, так и цифровых прав — к имущественным правам, а операции с криптовалютой отнести к категории объектов налогообложения.
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Космос
«Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур
«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1, доставлена с ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:39
Политика
Болтон счел маловероятным продление СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»
«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено в 01:37
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты
Компании, решившие развивать производство во Вьетнаме вместо Китая, столкнутся с трудностями
Издание The New York Times на примере истории присутствия во Вьетнаме корейского гиганта Samsung рассказывает, с какими трудностями могут столкнуться компании, желающие перенести своё производство из КНР в эту страну.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Власти Китая выделили $120,5 млн для ликвидации последствий наводнений
Власти КНР выделили 830 млн юаней ($120,5 млн) для ликвидации последствий наводнений в пяти регионах страны.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Кириенко возглавит оргкомитет по подготовке фестиваля «Таврида-Арт»
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
Екатеринбург примет матч молодежных сборных России и Польши
Уральская столица примет матч молодежных сборных России и Польши по футболу.
Обновлено вчера в 12:47