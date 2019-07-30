Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду

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