Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 17 июняЭкономика сегодня 03:21

Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 17 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 по московскому времени снижался на 6 копеек, до 64,32 рубля.
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Рубль достиг первой цели роста

Инвест-Форсайт08:21

Центробанк сообщил о сильном снижении курса евро

Свободная Пресса06:03

Официальный курс доллара слегка понижен, евро потерял больше

Росбалт05:51

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:32

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 17 июня

Экономика сегодня03:21

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20
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Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
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Британские листинговые компании выходят на рынок Китая

Британские листинговые компании станут первыми иностранными компаниями, представленными в Китае и включенные в список китайской биржи.
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