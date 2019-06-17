Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 17 июняЭкономика сегодня 03:21

Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 17 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 по московскому времени снижался на 6 копеек, до 64,32 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 17 июня

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