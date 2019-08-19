Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 19 августа в 03:21
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7
Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Samsung до Android Pie обновляет Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A
Android Pie с актуальной оболочкой Samsung One UI стали получать Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A 2017 модельного года.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Общество
Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы
Ранее сообщалось, что архсовет одобрил проект строительства многофункционального жилого комплекса на месте недостроенного океанариума на улице Братьев Фонченко в районе Поклонной горы.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Обновлено в 04:51
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции
Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
В социальной сети "ВКонтакте" появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса, который реализован на платформе VK Mini Apps.
Обновлено в 05:38
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
Иркутян приглашают пройти тест на ВИЧ и прийти на выставку
По итогам 2018 года отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12,7%. По уточнённым данным результатам посмертных экспертиз, пришедших в мае, выяснилось, что смерть от СПИДа в прошлом году уменьшилась на 33,1%. ВИЧ-статус проверили 31,4% всего населения области.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом.
Обновлено вчера в 18:37