Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 19 августа в 03:21

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Московская биржа открылась разнонаправленно

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РБК19 августа в 07:20

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Курс рубля снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:18

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета19 августа в 07:47
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Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

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Ранее сообщалось, что архсовет одобрил проект строительства многофункционального жилого комплекса на месте недостроенного океанариума на улице Братьев Фонченко в районе Поклонной горы.
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Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
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Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

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Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

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Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
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Обновлено вчера в 19:05
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Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции

Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.
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Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
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