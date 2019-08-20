Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:17

На открытии торгов Московской биржи рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.
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