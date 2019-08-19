Финансы
Рубль укрепляется в начале валютной сессииБанки.ру 19 августа в 03:28
Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03%
АК&М19 августа в 03:10
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Армия и оружие
В США оценили новый русский беспилотник
Обновлено в 08:08
Политика
Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»
Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Общество
Глава Новгородской области доложил Медведеву о реализации нацпроектов
В среду глава Новгородской области отчитался о реализации нацпроектов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа
Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, пятилетняя девочка играла со старшим братом, залезла на шкаф и прыгнула с него на стоявший рядом батут.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Технологии
Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Недвижимость
Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимости
Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.
Обновлено в 06:58
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой
В театре пояснили, что о дате и месте прощания, станет известно позже. Актриса ушла из жизни вечером, 20 августа.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Технологии
Холодильник из XVII века нашли археологи на раскопках в Пскове
Холодильник образца XVII века нашли археологи в ходе исследования Поганкиных палат в Пскове.
Обновлено в 06:57
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Минздраве озвучили масштабы нехватки медперсонала в России
Глава Минздрава Вероника Скворцова озвучила данные о нехватке медицинских работников в стране.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева пытается похудеть после отпуска
Певица честно призналась, что европейский отпуск плохо сказался на ее фигуре – она ни в чем себе не отказывала и набрала несколько лишних килограммов.
Обновлено в 05:58
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00