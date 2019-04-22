Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торговИзвестия 04:21

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$. Курс евро снизился до отметки 71,73 руб./€. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Котировки рубля идут вверх на фоне повышения цен на нефть.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 63,79 рубля

Банки.ру04:40

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:54

Доллар подешевел на 17 копеек

Финмаркет04:45

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

Известия04:21

Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:21

Курс доллара снизился на 17 копеек

News.ru04:39

Рубль укрепляется вслед за ростом нефти

The Moscow Post03:52
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Иран и Пакистан сформируют совместные антитеррористические силы

«Иран и Пакистан собираются создать совместные силы быстрого реагирования для борьбы с терроризмом на приграничных территориях», — заявил президент и глава правительства Исламской Республики Иран Хасан Роухани.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Политика

Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах

Обновлено в 03:54
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Политика

Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского

Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.
Обновлено в 05:54
Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Хоккей

Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Технологии

Партнеры Bringly смогут торговать на площадках друг у друга

Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Bringly от «Яндекс.Маркета» и Сбербанка, смогут размещать товары не только на сайте самого Bringly, но и на сайтах его партнеров.
Обновлено в 05:07
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста

Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
Футбол

Тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с чемпионом мира по прыжкам в воду

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что пенальти в матче с "Ливерпулем" (0:2) был назначен несправедливо.
Обновлено в 03:35
Политика

Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

Обновлено в 04:57
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения в поставках для Белоруссии

Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Здоровье

3 ошибки в питании, которые мешают похудеть даже при занятиях спортом

По данным издания «Московский комсомолец», эксперты выделяют три ошибки, связанные с питанием и мешающие сбрасывать вес даже при занятиях спортом.
Обновлено в 04:56
Общество

В Выборге выставлена на продажу квартира в средневековой крепости

Собственник указал, что продает единственную квартиру в старой части здания, которое представляет собой "невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом".
Обновлено в 06:40
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
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