Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торговИзвестия 04:21
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$. Курс евро снизился до отметки 71,73 руб./€. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Котировки рубля идут вверх на фоне повышения цен на нефть.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
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«Иран и Пакистан собираются создать совместные силы быстрого реагирования для борьбы с терроризмом на приграничных территориях», — заявил президент и глава правительства Исламской Республики Иран Хасан Роухани.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
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Политика
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Общество
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.
Обновлено в 05:54
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
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Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
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Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Технологии
Партнеры Bringly смогут торговать на площадках друг у друга
Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Bringly от «Яндекс.Маркета» и Сбербанка, смогут размещать товары не только на сайте самого Bringly, но и на сайтах его партнеров.
Обновлено в 05:07
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Политика
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В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста
Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
Футбол
Тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с чемпионом мира по прыжкам в воду
Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что пенальти в матче с "Ливерпулем" (0:2) был назначен несправедливо.
Обновлено в 03:35
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Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума
Обновлено в 04:57
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения в поставках для Белоруссии
Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.
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Происшествия
Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»
По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
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Обновлено в 04:30
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В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
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Здоровье
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Общество
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Собственник указал, что продает единственную квартиру в старой части здания, которое представляет собой "невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом".
Обновлено в 06:40
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Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52