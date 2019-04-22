Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:20

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 22 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи.

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Общество Температура в Москве поднимется до 22 градусов к концу недели Воздух в столице к концу текущей недели прогреется до 22 градусов тепла, осадков не будет, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.

Космос Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Энергетика Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина попала в больницу Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Политика В «Ростехе» заявили о необходимости популяризировать владение оружием В качестве примера Абрамов привел уроки начальной военной подготовки в СССР, которые "давали очень много положительных результатов".

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не пойдет на похороны Джигарханяна, для того чтобы проститься, поскольку простилась с ним еще в конце 2017 года.

Политика Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».

Здоровье Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Политика Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом рунете с опытом Китая в этой области.

Армия и оружие МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика Зеленский назвал задачу №1 на посту президента Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.

Интернет Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам.

Происшествия Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.

Энергетика Нефть «подтвердила намерение» роста к $80 Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.