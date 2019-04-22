Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:20

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 22 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи.
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Рубль дорожает следом за нефтью

Ведомости04:52

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

Известия04:21

Доллар подешевел на 17 копеек

Финмаркет04:45

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:54

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:25

Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:21

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:26
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Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Общество

Температура в Москве поднимется до 22 градусов к концу недели

Воздух в столице к концу текущей недели прогреется до 22 градусов тепла, осадков не будет, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:43
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Спорт

Ученица Тутберидзе снялась с юниорского ЧМ из-за травмы

Обновлено в 08:36
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика

В «Ростехе» заявили о необходимости популяризировать владение оружием

В качестве примера Абрамов привел уроки начальной военной подготовки в СССР, которые "давали очень много положительных результатов".
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не пойдет на похороны Джигарханяна, для того чтобы проститься, поскольку простилась с ним еще в конце 2017 года.
Обновлено в 05:36
Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Здоровье

Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку

Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Общество

Дмитрий Быков рассчитывает вернуться к работе как можно скорее

Обновлено в 08:41
Политика

Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом рунете с опытом Китая в этой области.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Интернет

Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров

Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Энергетика

Нефть «подтвердила намерение» роста к $80

Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Мизулина заявила, что запреты ведут к свободе человека

Мизулина на полном серьезе считает, что запрет – это признак свободы.
Обновлено в 07:14
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
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