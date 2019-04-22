Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:20
Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 22 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Общество
Температура в Москве поднимется до 22 градусов к концу недели
Воздух в столице к концу текущей недели прогреется до 22 градусов тепла, осадков не будет, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:43
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Спорт
Ученица Тутберидзе снялась с юниорского ЧМ из-за травмы
Обновлено в 08:36
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
В «Ростехе» заявили о необходимости популяризировать владение оружием
В качестве примера Абрамов привел уроки начальной военной подготовки в СССР, которые "давали очень много положительных результатов".
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не пойдет на похороны Джигарханяна, для того чтобы проститься, поскольку простилась с ним еще в конце 2017 года.
Обновлено в 05:36
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ
Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Политика
Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая
Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом рунете с опытом Китая в этой области.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Интернет
Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров
Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Политика
Мизулина заявила, что запреты ведут к свободе человека
Мизулина на полном серьезе считает, что запрет – это признак свободы.
Обновлено в 07:14
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42