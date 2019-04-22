Рубль растет к доллару и евро на нефти и налоговом периодеПРАЙМ 08:04

Рубль уверенно повышается против доллара и евро, отыгрывая скачок рынка нефти более чем на 2% и обновление им максимумов с ноября, сохраняющийся спрос на рублевый долг и приближение пика налогового периода апреля поддерживает курс рубля, говорят эксперты.

Рубль растет к доллару и евро на нефти и налоговом периоде

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