Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Происшествия Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Политика Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения, выдвинутые администрацией его предшественника Петра Порошенко, будто он использовал слова предыдущего главы государства во время своего выступления в Брюсселе.

Общество Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

Здоровье Названы новые опасные для жизни продукты Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Гаджеты Плата GIGABYTE B365M DS3H позволяет создать компактный игровой ПК Компания GIGABYTE подготовила к выпуску материнскую плату B365M DS3H, на основе которой можно сформировать относительно компактную игровую систему.

Политика Ципрас попросил президента Греции распустить парламент Глава кабмина попросил его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Армия и оружие Совбез ООН продлил запрет на поставку оружия в Ливию Совет безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия в открытом море у берегов Ливии.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).

Кино Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль» Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.

Экономика Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Общество Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера» Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.