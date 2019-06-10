Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Спорт
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям
Обновлено в 09:52
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено в 11:00
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на ринг
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения, выдвинутые администрацией его предшественника Петра Порошенко, будто он использовал слова предыдущего главы государства во время своего выступления в Брюсселе.
Обновлено в 07:01
Общество
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Обновлено в 08:24
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Названы новые опасные для жизни продукты
Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Плата GIGABYTE B365M DS3H позволяет создать компактный игровой ПК
Компания GIGABYTE подготовила к выпуску материнскую плату B365M DS3H, на основе которой можно сформировать относительно компактную игровую систему.
Обновлено в 03:47
Политика
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент
Глава кабмина попросил его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Совбез ООН продлил запрет на поставку оружия в Ливию
Совет безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия в открытом море у берегов Ливии.
Обновлено в 11:54
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Кино
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»
Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Общество
Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера»
Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин сменил посла России в Сербии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.
Обновлено в 11:11