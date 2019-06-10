Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:20

Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
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Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти

ПРАЙМ08:07

Биржевой курс евро подешевел на 15 копеек

Экономика сегодня03:24

Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль предпримет последний штурм?

Вести.Финанс04:33

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru07 июня в 03:40
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Алена Кравец резко осудила суррогатное материнство

Аленка Кравец в своей авторской колонке для портала «Телепрограмма» высказалась на сложную тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства.
Обновлено в 05:54
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Обновлено в 09:18
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Политика

Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ

Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.
Обновлено в 10:23
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено в 02:44
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Политика

Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено в 10:04
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Польша и США закончили переговоры о повышении военного присутствия

Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша и Соединенные Штаты завершили переговоры о повышении военного присутствия.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B

Отмечается, что последний такой бомбардировщик был собран 31 год назад.
Обновлено в 00:05
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