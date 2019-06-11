Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 10 июня в 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
Обновлено в 06:09
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Дело против Голунова может стать делом против полицейских
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что громкое дело журналиста Ивана Голунова прекращено, обвинения в распространении наркотиков с него сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Культура
Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре
Выступая в Вене, певец появился на сцене в сбруе из кожи, надев на голову высокий цилиндр, а на ноги – чулки и ботильоны на высоком каблуке.
Обновлено в 03:38
Авто
Китайский аналог Toyota Proace оценили в 800 тысяч рублей
Габариты и характеристики китайского минивэна сопоставимы с Toyota Proace, на базе которого построены Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller: длина G50 составляет 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
В России стартовали продажи Lada Granta Cross
Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Политика
Названы самые популярные вопросы для прямой линии с Путиным
Ранее стало известно, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня, вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Общество
Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России
«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем
Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле
Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.
Обновлено в 04:22
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Американский генерал заявил, что ВСУ «остановили русских»
В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут «всегда выступать против незаконной аннексии Крыма».
Обновлено в 05:21
Футбол
Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30