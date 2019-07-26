Финансы

Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру вчера в 03:27

На 10:10 мск курс доллара понизился на 15 копеек и составил 63,09 рубля, а евро подешевел до 70,29 рубля (минус 15 копеек).
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Эксперт сказал, что будет с курсом доллара после заседания ЦБ

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Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.рувчера в 03:27
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Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
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Рудковскую обвинили в устройстве сыновей в МГИМО по блату

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