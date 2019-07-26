Финансы
Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиПРАЙМ 03:17
Рубль растет к доллару и евро в начале дня пятницы, отыгрывая слегка дорожающую нефть.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Армия и оружие
Российские «Ту-160» дали «пощечину» НАТО – Sohu
Обновлено в 02:37
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Фото Насти Каменских на четвереньках напугало подписчиков
За нелепое фото жены Потапа раскритиковали подписчики. Снимок они назвали «ужасным», «нелепым» и «оскорбительным».
Обновлено в 04:30
Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем
Американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Футбол
Влашич: предложения от «Зенита» не было
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о пребывании в московском клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
Обновлено в 06:59
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Псковскую область прибывают участники конкурса «Десантный взвод»
Открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019» состоится 3 августа на полигоне Завеличье, сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50
Армия и оружие
CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало
Обновлено в 07:11
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
В Туле коммунисты начали подпольно издавать свою газету из-за давления на оппозицию
В Тульской области местному отделению КПРФ пришлось перевести издание своей газеты "Тульская правда" на подпольное положение, об этом рассказывает "Русская служба Би-Би-Си".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Общество
В выходные на севере России может выпасть снег
Погода на днях испортится почти на всей территории европейской части нашей страны.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россияне стали чаще ездить в Крым
Россияне стали чаще отдыхать в Крыму, и доля полуострова в структуре бронирования туров внутри страны этим летом увеличилась с 39% до 45%.
Обновлено в 02:28
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56