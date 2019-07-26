Рубль растет к доллару и евро в начале дня пятницы, отыгрывая слегка дорожающую нефть.

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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