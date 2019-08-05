Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна 05 августа в 05:49

По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов. Доллар США на бирже достиг уровня 65,36 руб.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:24

Рубль пошел вверх после стабилизации на нефтяном рынке

Аргументы и Фактывчера в 04:20

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 03:28

Рубль растёт к доллару и евро

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ТАССвчера в 03:06

Рубль корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне

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Курс евро вырос до 73 рублей

РИА Новости05 августа в 12:55
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия

В Ингушетии силовики начали контртеррористическую операцию

Обновлено в 01:13
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Футбол

ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге Европы

ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Здоровье

Назван топ-7 полезных сладостей, которые можно есть даже худеющим

Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

Волкер: США крайне разочарованы новым перемирием

Особенно возмутил пассаж Волкера о том, что нарушение режима прекращения огня произошло на фоне "шагов в сторону мира со стороны нового президента Украины".
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

В Прикамье компенсации получат 267 семей, пострадавших от паводка

Финансовую помощь от краевых властей получили жители Бардымского, Оханского, Очерского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочевского муниципальных округов, а также города Кудымкара, имущество которых частично повреждено в результате подтопления.
Обновлено в 01:10
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика

СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств

За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Кино

Marvel планирует снять сериал о новой супергероине

Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика

Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Общество

Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа

Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга

Обновлено вчера в 17:08
Политика

В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей

Овечкин пополнил запас удачи на ближайший сезон

Существует поверье, что можно призвать удачу, потерев ручки на дверях одного из зданий самого обширного дворцового комплекса в мире.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол

Валерий Газзаев не исключил варианта возвращения к тренерской деятельности

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской деятельности.
Обновлено в 01:25
Политика

Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции

Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы так и не увеличил закупки американской сельхозпродукции, хотя такая договоренность и существовала.
Обновлено 05 августа в 06:37
ЖКХ

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Сочи мальчику из Саратова оторвало фалангу пальца в аквапарке

Травму ноги получил девятилетний житель Саратова во время отдыха в детском лагере в Сочи, пишет «КП-Кубань».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено 05 августа в 15:11
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