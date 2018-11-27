Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже во вторник вечером; рубль растерял значительную часть утреннего прироста, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на фоне ослабления рисков дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта.

Рубль растерял значительную часть утреннего прироста к доллару и евро

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