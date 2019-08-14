Курс рубля теряет позиции по отношению к доллару и евро вслед за снижением котировок на нефть марки Brent, опустившихся до $60,3 за баррель после значительного роста во вторник, 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Рубль просел к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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