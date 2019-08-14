Финансы
Рубль просел к доллару и евро на фоне дешевеющей нефтиРБК 10:00
Курс рубля теряет позиции по отношению к доллару и евро вслед за снижением котировок на нефть марки Brent, опустившихся до $60,3 за баррель после значительного роста во вторник, 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Футбол
КДК оштрафовал «Рубин» и Шаронова больше чем на миллион рублей
«Рубин» оштрафовали на 1 миллион рублей, Шаронова на 200 тысяч.
Обновлено в 11:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС.
Обновлено в 11:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов
По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%
Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.
Обновлено в 08:10
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Политика
В Госдуме заявили о политической зависимости Восточной Европы от США
Восточная Европа оказалась зависима от Соединённых Штатов намного больше, как экономически, так и политически.
Обновлено в 11:42
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика
«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты
"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.
Обновлено в 11:35
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Футбол
Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы
Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
Обновлено в 09:44
Гаджеты
Samsung может представить смартфон с графеновой батареей
Южнокорейская компания Samsung готовится представить смартфон с графеновой батареей.
Обновлено в 06:41
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инфаркт
85-летний кинорежиссер и сценарист Глеб Панфилов экстренно госпитализирован в больницу.
Обновлено в 11:53