Сайт kp.ru писал о том, что в целом за прошедший год курс рубля упал на 17,5% по отношению к доллару, и на 6,8% - к евро. Однако в 2019-м торги на Московской бирже открылись ростом российской национальной валюты. В первые часы четверга евро потерял 1,19 рубля, а доллар подешевел на 53 копейки.

Рубль продолжил расти к доллару и евро

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