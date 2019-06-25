Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евроFinam.Ru 02:20

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и европейской валюте, закрывшись на отметках 63 и 71,61 соответственно. Основную поддержку курса российской валюты оказал приток капитала, а также высокий спрос на ОФЗ.

Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро

Политика Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Происшествия В Ницце самолет врезался в здание аэропорта Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Политика Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.

Космос Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи «В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.

Происшествия После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Происшествия Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Общество Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу девелопера на решение о законности отказа городских властей Санкт-Петербурга в согласовании проекта создания искусственного острова в Финском заливе, где в перспективе предполагается жилая, коммерческая и социально-культурная застройка.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Общество Госдума пообещала не допустить сокращения бюджетных мест в вузах Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах снизится на 17%, передаёт РИА Новости.

Авто Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» автокредиты дочернего банка «Сетелем», говорится в сообщении кредитной организации.

Экономика Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Политика Глава Ингушетии объявил об отставке Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года.