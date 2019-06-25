Финансы

Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евроFinam.Ru 02:20

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и европейской валюте, закрывшись на отметках 63 и 71,61 соответственно. Основную поддержку курса российской валюты оказал приток капитала, а также высокий спрос на ОФЗ.
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Курс валют на сегодня: доллар продолжает падать

Экспресс газета00:45

Курс валют: прогноз на 24-28 июня

Хакасия-Информвчера в 06:13

Курсы доллара и евро на 25 июня

Банки.ру01:00

Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:17

ЦБ установил курсы доллара и евро на 25 июня

Экономика сегоднявчера в 08:04

Курсы валют на 25 июня 2019 года

Newsrussia.mediaвчера в 07:50

Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро

Finam.Ru02:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации

Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Авто

Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу девелопера на решение о законности отказа городских властей Санкт-Петербурга в согласовании проекта создания искусственного острова в Финском заливе, где в перспективе предполагается жилая, коммерческая и социально-культурная застройка.
Обновлено в 02:12
Политика

Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ

Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Госдума пообещала не допустить сокращения бюджетных мест в вузах

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах снизится на 17%, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:54
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Обновлено в 01:06
Авто

Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение

Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» автокредиты дочернего банка «Сетелем», говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено вчера в 02:06
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Глава Ингушетии объявил об отставке

Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Генпрокуратура Киргизии отменила неприкосновенность экс-президента

Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент, — цитирует Джамшитова ТАСС.
Обновлено в 03:08
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