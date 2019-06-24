Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евроFinam.Ru 02:20

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и европейской валюте, закрывшись на отметках 63 и 71,61 соответственно. Основную поддержку курса российской валюты оказал приток капитала, а также высокий спрос на ОФЗ.

Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро

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