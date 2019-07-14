Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в миреГазета.Ru вчера в 07:23
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты. Аналитики отмечают, что это дает России преимущества при продаже своих товаров на экспорт.
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