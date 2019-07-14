Финансы

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмакаРИА Новости вчера в 20:59

Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире. Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5 процента больше его реального значения.
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Бигмагия чисел

Российская газета12:38

Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака

РИА Новостивчера в 20:59

Доллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля

Взгляд.ру00:27

The Economist вновь назвал рубль самой недооценённой валютой

RT на русскомвчера в 22:29

«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

Газета.Ru07:23

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

Коммерсантъвчера в 19:11

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено в 22:26
Экономика

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Экономика

Россияне стали тратить больше денег на еду

«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершился победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено в 15:39
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Общество

Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:50
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Здоровье

Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных

Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.
Обновлено в 08:38
Происшествия

На Беловском водохранилище воронка утащила на дно мать и дочь

Обновлено в 22:36
Футбол

Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Осужден медик, насиловавший собственного ребенка и снимавший на видео

К 70 годам тюремного заключения приговорил американский суд 31-летнего экс-парамедика из штата Флорида за то, что тот регулярно насиловал собственного ребенка и выкладывал эти видео в "темный интернет".
Обновлено в 20:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить

На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия

Виталий Мутко снова прибыл в Иркутскую область

Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко снова находится в Иркутской области.
Обновлено в 21:55
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Анатолий Иванович Хюпенен

С 1995 года А.И. Хюпенен возглавлял президиум межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО», многое сделав для сохранения лучших традиций Войск ПВО и патриотического воспитания нового поколения защитников Отечества.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:14
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу декоммунизации

Председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.
Обновлено в 21:58
Общество

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Общество

Екатеринбург ждет жаркая неделя

Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне 31 градуса.
Обновлено в 22:44
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