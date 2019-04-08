Финансы

Рубль прибавляет к доллару и стабилен к евро на нефти дороже $70ПРАЙМ вчера в 08:35

Рубль повышается против доллара и стабилен к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в район 1,125 доллара. Удорожание нефти поддерживает курс рубля, надежды на снижение внешнеполитических рисков также помогают нацвалюте, отмечают трейдеры.
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Рублю «играет на руку» дорогая нефть

REGNUM02:58

Рубль вечером прибавлял к доллару и евро на дорогой нефти

ПРАЙМвчера в 12:50

Рубль игнорирует дорогую нефть из-за риска санкций и текущего форекса

Financial Oneвчера в 04:25
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Политика

Макрон может встретиться с Порошенко и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон может встретиться с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Политика

На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина

Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала детскую фотографию

Певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы «ВИА Гра», опубликовала на своей официальной странице в социальных сетях архивную фотографию из своего детства.
Обновлено в 07:53
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Спорт

Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию

Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Экономика

В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег

Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:52
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
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