Курс рубля в начале дня заметно растет к доллару и евро в начале торгов после значительного снижения в среду, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижается на 30 копеек — 65,72 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 73,27 рубля.

Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торгов

Происшествия В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".

Шоу-бизнес Джулия Ванг готовится к операции по коррекции пола Напомним, Джулия Ванг рассуждала о своей половой принадлежности еще во время участия в «Битве экстрасенсов».

Политика Бросающим курить россиянам предложили дать дополнительные выходные Депутаты Госдумы намерены обсудить вопрос о поощрении отказавшихся от курения россиян.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Авто Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4 Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.

Общество ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Кино Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.

Футбол «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.

Армия и оружие На территорию ДНР попыталась прорваться диверсионная группа ВСУ На территорию Донецкой народной республики попыталась прорваться украинская диверсионная группа в составе 11 человек.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Политика Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.