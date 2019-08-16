Курс рубля расчётами «завтра» растёт к доллару и евро в начале торгов на Московской Бирже. Этому предшествовало значительное снижение накануне. По состоянию на 10:35 доллар оценивается в 65,95 рубля, евро — в 73,52 рубля.

Рубль после умеренного падения укрепляется к доллару и евро

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