Финансы
Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евроКоммерсантъ вчера в 04:20
Накануне евро опускался ниже 71 руб. Курс доллара при этом был ниже отметки в 63 руб.
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Рубль умеренно снижается к доллару и евро, не особо отреагировав на угрозу новых санкций
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