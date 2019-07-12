Накануне евро опускался ниже 71 руб. Курс доллара при этом был ниже отметки в 63 руб.

Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро

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