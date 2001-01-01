Экономика
Рубль «попал под раздачу» из-за роста геополитических рисковREGNUM 00:09
Рубль ослаб по всему рынку на фоне снижения интереса участников рынка к рисковым активам из-за роста геополитических рисков и действий ЦБ Турции, а также снижения темпов экономического роста в мире. Бегство из рисковых активов спровоцировали обвал турецкой лиры и евро.
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Экономика
Кто в России больше всего денег тратит на банкеты и фуршеты
Банкиры больше всех в России тратят денег на кейтеринг (комплексную услугу, включающую доставку, сервировку и обслуживание приема пищи).
Обновлено в 01:00
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Технологии
«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко
«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»
Александр Серов считает «фальсификациями» все тесты ДНК, проведённые в целях попытки доказать родство с ним.
Обновлено в 01:31
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Загорелось нефтяное месторождение на западе Казахстана
Ранее сообщалось, что в Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Общество
В Башкирии с начала года в пожарах погибли 91 человек
Обновлено в 01:18
Путешествия
Федор Конюхов попал в шторм на грани урагана
Обновлено 23 марта в 13:58
Политика
Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране
21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 00:18
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
В Забайкалье начались масштабные военные учения
Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
Обновлено в 00:47
Единоборства
Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей
В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество
Синоптики предупредили о рецидиве зимы в Москве на следующей неделе
Обновлено вчера в 16:39