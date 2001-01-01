Рубль «попал под раздачу» из-за роста геополитических рисковREGNUM 00:09

Рубль ослаб по всему рынку на фоне снижения интереса участников рынка к рисковым активам из-за роста геополитических рисков и действий ЦБ Турции, а также снижения темпов экономического роста в мире. Бегство из рисковых активов спровоцировали обвал турецкой лиры и евро.

Экономика Кто в России больше всего денег тратит на банкеты и фуршеты Банкиры больше всех в России тратят денег на кейтеринг (комплексную услугу, включающую доставку, сервировку и обслуживание приема пищи).

Хоккей Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".

Технологии «Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко «Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».

Шоу-бизнес Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями» Александр Серов считает «фальсификациями» все тесты ДНК, проведённые в целях попытки доказать родство с ним.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.

Технологии У военных в России появится собственный мобильный оператор Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.

Происшествия Загорелось нефтяное месторождение на западе Казахстана Ранее сообщалось, что в Казахстане произошел пожар на нефтяном месторождении.

Армия и оружие СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Политика Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.

Общество Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.

Политика Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране 21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Армия и оружие В Забайкалье начались масштабные военные учения Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.

Единоборства Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.

Общество Стало известно о климатических угрозах югу России Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.

Экономика В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.