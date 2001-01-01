Экономика
Рубль «попал под раздачу» из-за роста геополитических рисковREGNUM 00:09
Рубль ослаб по всему рынку на фоне снижения интереса участников рынка к рисковым активам из-за роста геополитических рисков и действий ЦБ Турции, а также снижения темпов экономического роста в мире. Бегство из рисковых активов спровоцировали обвал турецкой лиры и евро.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Обновлено в 01:40
Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Россия отказалась направлять своих наблюдателей на украинские выборы
Россия вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, так как там они могут подвергнуться необоснованному преследованию со стороны властей.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Политика
Румыния переведет посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Музыка
Сергей Лазарев перестал верить прогнозам на «Евровидение»
Обновлено в 03:14
Интернет
Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Кино
Умер выдающийся сценарист и режиссер Ларри Коэн
Обновлено в 03:21
Общество
Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора
Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»
В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
Обновлено в 02:55
Кино
Сергей Безруков восходит на престол
Обновлено в 02:30
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
Срок соглашения о сдерживании цен должен был истечь 31 марта, однако правительство решило продлить его действие еще на три месяца.
Обновлено в 02:39
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Финансы
Укрепления рубля пока ждать не стоит
22 марта российская валюта завершила сессию около уровня 64,6 рублей за доллар.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
Обновлено в 02:46
Космос
В Шотландии лох-несское чудовище показалось на поверхности озера
Жительница Шотландии, прогуливаясь по окрестностям озера Лох-Несс, сделала несколько снимков.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 03:10
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Футбол
Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»
Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 03:15
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
Обновлено в 01:13
Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49