Финансы
Рубль получит поддержку от нефтяного рынкаREGNUM вчера в 00:12
Эскалация торгового конфликта между США и Китаем нивелировалась успешными аукционами Минфина, ростом нефтяных котировок, а также началом налогового периода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Религия
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Стало известно название операционной системы Huawei для смартфонов
Операционная система китайской компании Huawei получит название HongMeng. Об этом 21 мая сообщил портал Wccftech.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика
СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства
Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:32
Здоровье
Полезные советы тем, кто сдает экзамены
Специалисты советуют пользоваться секундомером и на каждую тему отводить ограниченное время.
Обновлено в 03:58
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Обновлено в 03:20
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Россия значительно увеличила поставки нефти в США
Значительное увеличение поставок произошло на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле — с 1,33 млн баррелей в сутки в марте 2018 года до 740 тыс. баррелей в сутки в аналогичном месяце текущего года.
Обновлено в 02:07
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции из-за увеличения числа комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья.
Обновлено в 01:44
Кино
Больше, чем трилогия: Объявлена дата выхода четвёртого «Джона Уика»
Тут же была анонсирована и дата сиквела — он выйдет в прокат 21 мая 2021 года.
Обновлено в 03:37
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Наука
Как Владимир Путин давал и не давал денег молодым ученым
В 2016 году несколько ученых встретились с президентом, предварительно подписав между собой такое же письмо, и в результате возникла та самая система мегагрантов, которой они сами и многие другие люди потом пользовались.
Обновлено 19 мая в 16:21
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Общество
В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей
По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44