Финансы
Рубль получил поддержку и укрепляетсяREGNUM 08:54
Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты. Обвальное падение американца было вызвано заявлением президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
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Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией
Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика
Владимир Зеленский прилетел в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии. Об этом политик написал в Facebook.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Политика
Меркель в очередной раз поддержала проект «Северный поток – 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока – 2». Об этом политик заявила во вторник, 4 июня, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.
Обновлено в 06:41
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля
Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала
Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Игры
Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»
В сервисе по распространению игр и программ Steam появился анонс игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Авто
Названы цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross для России
Российские дилеры начали принимать заказы на Citroen C5 Aircross. Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 07:40
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд продолжит рассматривать дело «Нового величия» 11 июня
Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение уголовного дела неформальной организации "Новое величие", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей
Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Культура
Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян
Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 08:43
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле
Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В ДТП на «Сортавале» есть пострадавший, движение перекрыто
Движение машин перекрыто на трассе «Сортавала» под Петербургом. Столкнулись два грузовика и легковая машина.
Обновлено в 08:11