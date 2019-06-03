Финансы

Рубль получил поддержку и укрепляетсяREGNUM 08:54

Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты. Обвальное падение американца было вызвано заявлением президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
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Рубль получил поддержку и укрепляется

REGNUM08:54

Ставку решено снизить

Expert.ru06:23

Буллард из ФРC: cнижение ставок «может быть оправданным в ближайшее время»

Financial One04:46

В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки

Вести.Финансвчера в 22:33

Rabobank: ФРС снизит ставку 5 раз, но доллар не пострадает

Profinance.ruвчера в 10:47
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Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика

Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией

Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 06:26
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

Владимир Зеленский прилетел в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии. Об этом политик написал в Facebook.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Политика

Меркель в очередной раз поддержала проект «Северный поток – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока – 2». Об этом политик заявила во вторник, 4 июня, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.
Обновлено в 06:41
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье

В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы

Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля

Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала

Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Игры

Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»

В сервисе по распространению игр и программ Steam появился анонс игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Авто

Названы цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross для России

Российские дилеры начали принимать заказы на Citroen C5 Aircross. Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 07:40
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Общество

Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина

Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд продолжит рассматривать дело «Нового величия» 11 июня

Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение уголовного дела неформальной организации "Новое величие", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей

Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Культура

Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 08:43
Экономика

Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле

Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В ДТП на «Сортавале» есть пострадавший, движение перекрыто

Движение машин перекрыто на трассе «Сортавала» под Петербургом. Столкнулись два грузовика и легковая машина.
Обновлено в 08:11
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