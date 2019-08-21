Энергетика
Рубль получил лишь частичную поддержкуREGNUM 08:51
Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол
Малком: прекрасно провёл время с Месси
Вингер «Зенита» Малком поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым он играл вместе за сине-гранатовых на протяжении прошлого сезона.
Обновлено в 10:46
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин: закончено строительство «Северного потока-2» в Финляндии
Президент России Владимир Путин 21 августа сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:57
Политика
Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8
Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Обновлено в 13:01
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Общество
В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей
«ФГУП «Московский эндокринный завод» направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — заявили в секретариате вице-премьера.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был
Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Культура
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
Обновлено в 06:14
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана
Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
Женщина решила увеличить грудь втайне от мужа и умерла
Жительница китайского города Наньян решилась увеличить грудь втайне от мужа и умерла на операционном столе.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил из дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48