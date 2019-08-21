Энергетика

Рубль получил лишь частичную поддержкуREGNUM 08:51

Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.
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Цены на нефть повышаются, баррель Brent закрепился выше $60

Росбалт02:59

Реакция нефти на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:47

Рубль получил лишь частичную поддержку

REGNUM08:51

Цена нефти марки WTI перешла к снижению на сомнениях в устойчивости спроса

ПРАЙМ12:16

Цена нефти марки Brent подскочила выше $61 за баррель

Телеканал 360°10:36

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Нефть дорожает после публикации данных по добыче в США

Московский Комсомолецвчера в 23:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:19
Спорт

Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет

Российский ходок Сергей Бакулин отстранён от участия в соревнованиях на 8 лет в связи с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 08:26
Экономика

Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence

С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика

Песков прокомментировал вопрос возвращения России в G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в Хельсинки вопрос о возможном возвращении РФ в формат G8.
Обновлено в 12:27
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

Обновлено в 09:43
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Кино

Коллеги связали смерть актера Виктора Авилова с воплощением образа Воланда

Актер Виктор Авилов прославился многочисленными ролями в кино, одной из самых знаменитых работ с его участием стал Воланд в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском

Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Космос

Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету

Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено в 06:14
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Нарколог рассказал, почему в России стали меньше пить алкоголь

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Космос

Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне

Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.
Обновлено в 04:29
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Наука

В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Общество

Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»

От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
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