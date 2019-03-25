Финансы

Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49

Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периода

Инвест-Форсайт03:49

Рубль укрепили налоги

Profinance.ruвчера в 13:57

С начала 2019 года рубль вырос к доллару на 6,9%, индекс ММВБ прибавил 5%

NashGorod.ruвчера в 09:24
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Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:06
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Обновлено вчера в 17:01
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Обновлено в 03:35
Транспорт

Фрунзенский радиус метро Петербурга достроят к 31 августа

Срок сдачи трех новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена (на пятой линии) официально перенесен с 1 июля на 31 августа 2019 года.
Обновлено в 03:47
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино

Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel

Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты

Видео презентации, где Apple представила новые сервисы

Обновлено вчера в 18:27
Общество

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Обновлено в 03:12
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика

В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%

Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Авто

«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4

Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты

«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»

Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Шоу-бизнес

Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве

35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Финансы

Налоговые платежи отвлекли около 640 млрд руб из свободной ликвидности

Налоговые платежи отвлекли порядка 640 млрд руб. из свободной ликвидности, которую кредитные организации хранят на корсчетах в Банке России (остаток 1.77 трлн руб.).
Обновлено в 03:24
Космос

Кировский мед может войти в рацион питания космонавтов

Как отмечают эксперты, одной из главных проблем дальнего космического перелета является обогащение малого количества продуктов питания максимальным количеством биологически активных веществ (БАВ).
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
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