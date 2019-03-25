Финансы
Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49
Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Обновлено вчера в 17:01
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Транспорт
Фрунзенский радиус метро Петербурга достроят к 31 августа
Срок сдачи трех новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена (на пятой линии) официально перенесен с 1 июля на 31 августа 2019 года.
Обновлено в 03:47
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Кино
Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel
Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
Видео презентации, где Apple представила новые сервисы
Обновлено вчера в 18:27
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика
В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%
Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Авто
«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4
Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»
Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Шоу-бизнес
Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве
35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Финансы
Налоговые платежи отвлекли около 640 млрд руб из свободной ликвидности
Налоговые платежи отвлекли порядка 640 млрд руб. из свободной ликвидности, которую кредитные организации хранят на корсчетах в Банке России (остаток 1.77 трлн руб.).
Обновлено в 03:24
Космос
Кировский мед может войти в рацион питания космонавтов
Как отмечают эксперты, одной из главных проблем дальнего космического перелета является обогащение малого количества продуктов питания максимальным количеством биологически активных веществ (БАВ).
Обновлено в 01:05