Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49

Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.

Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периода

Политика В администрации Порошенко потеряли секретный документ Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.

Гаджеты Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card Компания Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card, которая выйдет летом и будет работать только в США.

Политика Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Финансы ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).

Политика Лавров заявил о желании России наращивать экономические связи с США Москва заинтересована в наращивании экономических связей с Вашингтоном и настроена на улучшение инвестиционного климата.

Происшествия Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ» Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.

Общество Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске, где был взрыв, хотят переехать Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске Челябинской области, где в декабре прошлого года произошел взрыв, сообщили властям о своем желании переехать, рассказала во вторник министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Происшествия Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Авто СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные 24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.

Происшествия Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Технологии Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.

Спорт Загитова заработала почти 150 тысяч долларов за текущий сезон Как сообщает «Чемпионат», за победу на чемпионате мира 16-летняя спортсменка получила 65 тысяч долларов, а за участие и победы на этапах Гран-при фигуристка получила 54 тысяча долларов.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Шоу-бизнес Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2» Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.

Авто АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4 Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.