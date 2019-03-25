Финансы
Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49
Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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