Финансы
Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49
Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
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Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
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Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
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Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
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УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам
Решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
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«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
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Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Жасмин раскритиковали за роскошное появление на похоронах Началовой
Ранее промоутер рассказал о карьере Юлии Началовой в последние годы.
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Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника
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Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
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Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
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Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Это очень смешно! Гвинет Пэлтроу скандалит с дочкой в Instagram
Актриса выложила в Instagram фото с Эппл – они отдыхали на горнолыжном курорте.
Обновлено в 05:29
Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
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