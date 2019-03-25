Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49

Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.

Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периода

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