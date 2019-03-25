Финансы

Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49

Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периода

Инвест-Форсайт03:49

Рубль укрепили налоги

Profinance.ruвчера в 13:57
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Политика

Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Обновлено в 02:48
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено вчера в 11:10
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

Роскачество дало рекомендации по выбору такси

Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Музыка

Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи

Обновлено в 05:22
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Почти все Kia в России получили футбольную спецверсию

Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии автомобилей, посвященной второму по значимости футбольному турниру среди клубов – Лиге Европы UEFA.
Обновлено в 02:17
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Обновлено вчера в 15:25
Политика

В Кремле предупредили о последствиях решения Трампа по Голанам

Решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами будет иметь негативные последствия для региона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии

Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Жасмин раскритиковали за роскошное появление на похоронах Началовой

Ранее промоутер рассказал о карьере Юлии Началовой в последние годы.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника

Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Обновлено в 05:02
Авто

Ferrari представила уникальный трековый суперкар

Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник

Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
Обновлено в 04:02
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Это очень смешно! Гвинет Пэлтроу скандалит с дочкой в Instagram

Актриса выложила в Instagram фото с Эппл – они отдыхали на горнолыжном курорте.
Обновлено в 05:29
Культура

Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
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