Финансы
Рубль показывает отрицательную динамику на открытии торговГазета.Ru 03:22
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Культура
Жириновского возмутило отсутствие русских детей в финале «Голос. Дети»
Политика возмутил состав участников в финале конкурса.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Китай отказался от иранской нефти
КНР прекратила закупки нефти из Ирана после вступления в силу санкций США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
Американские врачи вылечили женщину, у которой под скальпом завелись личинки.
Обновлено в 11:06
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 11:01
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз
Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность.
Обновлено в 10:30
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Здоровье
Новые правила ОМС вступили в силу с 28 мая
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, новые правила обязательного медицинского страхования предусматривают контроль страховых медорганизаций за соблюдением прав застрахованных и взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.
Обновлено в 06:54
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены
Обновлено в 12:28
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва
Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 10:06
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55