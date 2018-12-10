Финансы
Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения накануне
Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения наканунеИнтерфакс11 декабря в 02:26
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне.
Интерфакс11 декабря в 02:26
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:50
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,1%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2369,33 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1124,49 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.
Обновлено в 02:21
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год
На 65-м заседании городской думы депутаты одобрили бюджет Краснодара на 2019 год. Запланированный объем доходов составляет 24,5 млрд руб.
Обновлено в 11:32
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
ЦБ вот-вот примет решение о ставке
В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.
Обновлено в 08:15
Финансы
Запсибкомбанк выплатил 35,4 млн руб по 9-му купону облигаций 2-й серии
Запсибкомбанк 20 марта 2014 года зарегистрировал выпуск облигаций серии 02 в размере 241 млн 358,912 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая.
Обновлено в 04:50
Финансы
Банки в Удмуртии с начала 2018 года выдали кредиты на 206 млрд рублей
За десять месяцев 2018 года банки Удмуртии выдали кредиты населению и организациям на общую сумму почти 206 млрд руб. Об этом сообщает Национальный банк республики 12 декабря.
Обновлено вчера в 08:33
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10