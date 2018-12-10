Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне.

Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения накануне

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