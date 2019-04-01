Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39
Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 30,93 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,94 рубля. Доллар при этом оказался на 57,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 64,45 копейки выше официального курса.
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Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
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Петербуржцы хотят не только попасть в реестр требований кредиторов должника, но и получить более миллиона рублей за аренду спортивной базы «Зенита», которую использовал «Тосно».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
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Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
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Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
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«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренера
Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста.
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Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках
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Обновлено в 07:40
Общество
Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей
Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Обновлено в 04:48
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Происшествия
При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии
Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов
Первое апреля бизнес, как всегда, привлекает к себе внимание с помощью розыгрышей и абсурдных шуток.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Спорт
Навальный заступился за Мамаева и Кокорина
Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Политика
Пореченков прокомментировал оскорбления Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян
Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Кино
Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»
Обновлено в 04:38
Игры
Для Devil May Cry 5 вышел бесплатный режим «Кровавый дворец»
Capcom 1 апреля добавила в свой слэшер Devil May Cry 5 режим «Кровавый дворец», причем абсолютно бесплатно.
Обновлено в 07:00
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Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено 30 марта в 05:19