Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39

Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 30,93 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,94 рубля. Доллар при этом оказался на 57,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 64,45 копейки выше официального курса.

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

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