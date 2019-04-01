Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреляСвободная Пресса вчера в 13:42

Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля

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