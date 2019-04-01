Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,25-65,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,31 руб./$1 (-32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек).

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

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