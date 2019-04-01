Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,25-65,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,31 руб./$1 (-32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек).
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Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

РБК04:30

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:07

Рубль растёт на открытии торговой сессии

News.ru03:37

Курс доллара снизился до 65,25 руб

ТАСС03:24

Рубль растёт на открытии торгов

RT на русском03:09

Рубль стремительно вырос к доллару и евро

Газета.Ru03:09

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:39
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»

Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
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ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

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В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру

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Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие

На юге России стартовали крупномасштабные военные учения

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Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
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Xiaomi готовит смартфон с вырезом снизу

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Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Иране назвали преимущества российских танков

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Музыка

Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой

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Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле

Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Политика

На Украине зафиксировали 1300 сообщений о нарушениях в ходе выборов

Обновлено вчера в 10:59
Экономика

«Магнит» выкупит свои акции на ₽670 млн для нового президента

Как сообщал РБК Краснодар, в начале марта 2019 года завершила программу обратного выкупа акций: с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года «Магнит» выкупил 5,89 млн собственных акций на общую сумму 22,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки

В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
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«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

Обновлено вчера в 14:01
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

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Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Спорт

Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.
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Политика

В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского

Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
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