Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,25-65,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,31 руб./$1 (-32,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек).
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Космос
Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»
Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
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В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29. В комментариях утверждают, что двухэтажный дом старый, жить в нем нельзя.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
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Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
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Обновлено в 06:20
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Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле
Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
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В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
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Обновлено вчера в 10:59
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«Магнит» выкупит свои акции на ₽670 млн для нового президента
Как сообщал РБК Краснодар, в начале марта 2019 года завершила программу обратного выкупа акций: с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года «Магнит» выкупил 5,89 млн собственных акций на общую сумму 22,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
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Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
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Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
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Обновлено в 02:23
Спорт
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.
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В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
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Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37