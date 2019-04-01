Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:39
Евро снизился до 73,37 руб./EUR1 (-29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 30,93 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,94 рубля. Доллар при этом оказался на 57,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 64,45 копейки выше официального курса.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
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«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
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Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
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Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду
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