Финансы
Рубль подорожал в отношении доллара и евроЭкспресс газета вчера в 00:00
Сегодня курс доллара упал на 9 копеек и стоит 63,40 рубля, а курс евро снизился на 6 копеек и равен 71,54 рубля. Сам рубль незначительно подорожал, на 0,12%.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Спорт
Ласицкене стала первой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Тетя избитой девочки из Ингушетии имеет судимость – Кузнецова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставят в Москву в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Более 2,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области
Обновлено 04 июля в 13:24
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Установлены личности погибших в ЧП с катамараном в Черном море
Установлены личности двоих погибших при ЧП с катамараном в акватории Черного моря, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено вчера в 01:34
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено 04 июля в 00:42
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Минсельхоз пообещал не контролировать сбор ягод и грибов
В Минсельхозе заявили о том, что не намерены вводить ограничительных мер по отношению к сбору дикорастущих ягод, орехов и грибов.
Обновлено 04 июля в 05:56
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Каземиро: «Неймар – лучший в Бразилии. С ним нам было бы проще»
Если бы Неймар был здесь, нам было бы проще, это очень бы нам помогло, но его с нами нет, и мы должны справиться с его отсутствием.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 05:49
Наука
Игнорировать соблазны сложнее в условиях многозадачности
До сих пор исследователи не знали, является ли неспособность людей игнорировать сигналы вознаграждения неконтролируемой или подчиняющейся сознанию.
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье
Жительница Красноярска после укуса клеща впала в кому и умерла
Жительницу Красноярска, прогуливавшуюся по дендрарию в Екатеринбурге, укусил клещ.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено вчера в 20:18