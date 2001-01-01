Финансы
Рубль снижается к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03 июля в 03:20
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Авто
Полицейские версии Lada Vesta и Lada Granta получили одобрение типа ТС
3 июля 2019 года АвтоВАЗ официально получил «Одобрение типа транспортного средства» на модели Lada Vesta и Lada Granta, предназначенные для оперативных служб Минобороны России и для оперативных служб МВД России.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.
Обновлено в 04:10
Общество
Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве
Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки
Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Экономика
Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank
Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе
Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Наука
Назван реальный способ предотвратить глобальную катастрофу
Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что отсрочить глобальное потепление на несколько десятилетий можно с помощью высадки лесных насаждений общей площадью 4,4 миллиарда гектаров.
Обновлено в 04:46
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S. Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Интернет
Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании
Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26