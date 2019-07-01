Сегодня курс доллара упал на 9 копеек и стоит 63,40 рубля, а курс евро снизился на 6 копеек и равен 71,54 рубля. Сам рубль незначительно подорожал, на 0,12%.

Рубль подорожал в отношении доллара и евро

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